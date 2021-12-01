Тирасполь, 1 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Угрозы Джона Болтона вызвали нервную реакцию в Приднестровье. Об этом заявил 1 декабря ИА REGNUM Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Gage Skidmore Джон Болтон

«В Приднестровье на заявление Джона Болтона отреагировали весьма нервно», — заявил эксперт.

«Общественные организации восприняли грозные пассажи бывшего трамповского чиновника как прямую угрозу войны и выступили с резким заявлением», — отметил политолог.

«И это оправдано, поскольку с установлением в Молдавии радикального прозападного режима Приднестровье уже испытывает нарастающее давление», — пояснил Шорников.

Напомним, что бывший советник Дональда Трампа в интервью изданию 19fortyfive призвал уничтожить Приднестровье как «искусственную сущность».