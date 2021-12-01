Москва, 1 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Сегодня в Крыму не самое лучшее время для того, чтобы принимать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin .ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать», — сказал Песков.

При этом у пресс-секретаря российского лидера «нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым».

Песков назвал «очень важным» заявление белорусского лидера о том, что «в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским».