Москва, 1 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Совфед одобрил закон о банковских лимитах на число потребительских кредитов для граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

В систему макропруденциального регулирования, применяемого Банком России, вводится новый инструмент — прямые количественные ограничения максимально допустимой доли отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Виды кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, характеристики указанных кредитов (займов) и порядок установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов) определяются нормативным актом Банка России.

Решение об установлении макропруденциальных лимитов принимается с учетом определяемых Банком России факторов риска увеличения долговой нагрузки заемщиков — физических лиц.

Предусмотрены исключения для некоторых видов кредитов.

Банк России уже предполагает ввести ограничения на выдачу потребительских кредитов с лимитом кредитования, в том числе с использованием банковских карт.