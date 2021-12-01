Село Парфеньево, Костромская область, , 14:02 — REGNUM Против чиновников Парфеньевского района Костромской области возбудили уголовное дело из-за опоздания с началом отопительного сезона 2021 года. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Батарея

По данным следствия, социальные организации и дома района должны были получить тепло 7 сентября. Однако, батареи в двух школах начали теплеть лишь через три дня после установленного срока, в больнице, центре культуры и жилом фонде — спустя 10 дней.

Температура воздуха в учебных классах на протяжении недели держалась на уровне от +14 до +17 С, что привело к резкому росту заболеваемостидетей острыми респираторными вирусными инфекциями.

Должностных лиц подозревают в халатности. В случае, если их вина будет доказана, чиновникам грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трёх месяцев.

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