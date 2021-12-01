Киев, 1 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В феврале 2023 года на Украине совместно с американской компанией Apple будет проведена перепись населения. Об этом 1 декабря заявил украинский президент Владимир Зеленский, во время своего выступления в Верховной раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины, которое транслировали телеканалы страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Украина станет второй страной в мире (после США — ред.), которая вместе с Apple проведет перепись населения в феврале 2023 года», — сказал он.

При этом перепись населения была проведена в истории Украины один раз в 2001 году и тогда стало известно, что на тот момент в стране проживали 48 млн 457 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что завод по изготовлению современных военных дронов будет возведен на Украине.