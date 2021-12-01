Джакарта, 1 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин встретился с министром-координатором по вопросам национальной безопасности Сингапура, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Сингапур подтвердил свою готовность сотрудничать и поддерживать Индонезию, которая стала председателем в G20.

Мааруф Амин выразил благодарность и надежду, что отношения Индонезии с Сингапуром и дальше будут тесно переплетаться.

Индонезия приглашает весь мир объединиться для достижения более сильного и устойчивого восстановления мировой экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 278 случаев заражения коронавирусом.