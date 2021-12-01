Токио, 1 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Nintendo решила снизить цены на свои игры в России. Об этом 1 декабря сообщается на официальном сайте компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Представители Nintendo написали, что компания постоянно отслеживает динамику цен на игры и будущее понижение цен будет отражать текущее положение дел на рынке. Ожидается, что проекты в магазине eShop подешевеют в полночь 6 декабря 2021 года.

Напомним, что в апреле 2021 года Nintendo повысила цены на свои игры. Из-за этого главные эксклюзивы платформы Nintendo Switch стали стоить порядка 6,2 тыс. рублей.