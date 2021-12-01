Москва, 1 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Вьетнама Нгуен Суан Фук обсудили укрепление межпарламентских связей двух стран.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Также темами встречи стали развитие отношений РФ и Вьетнама в экономике, энергетике, обороне, образовании и гуманитарной сфере, а также в борьбе с пандемией. Кроме того, обсуждалась координация действий в рамках международных и межпарламентских организаций и форумов.

«Отношения между нашими странами развиваются динамично. Знаю, что вы встречались с нашим президентом Владимиром Путиным, обсуждали эти вопросы. Нам важно, чтобы импульсы, которые сейчас приданы развитию отношений, были также эффективно реализованы в рамках межпарламентского сотрудничества. Поэтому считаем правильным развивать новые форматы диалога», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Он также подчеркнул «необходимость развития сотрудничества в рамках групп дружбы и межпарламентской комиссии.

Володин пригласил Нгуен Суан Фука выступить на пленарном заседании Госдумы в ходе следующего визита.

Нгуен Суан Фук, в свою очередь, передал Володину приглашение посетить Вьетнам.