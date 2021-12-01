Санкт-Петербург, 1 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Станцию «Политехническая» на первой (красной) линии Петербургского метрополитена закрывали на вход на 12 минут днем в среду, 1 декабря.

Елена Молчанова ИА REGNUM Вестибюль станции Петербургского метро «Политехническая»

Причиной закрытия станции, расположенной рядом с Политехническим университетом, стала необходимость замены неисправного осветительного оборудования в зоне турникетов.

Станция была закрыта на вход в 13:28 мск.

«В 13:40 ст. «Политехническая» открыта на вход, работает в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе метрополитена.