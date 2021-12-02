Пенза, , 09:10 — REGNUM Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Пензенской области за 2020 год составил 119,5%. На территории региона с 2019 года в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» реализуется национальный проект «Производительность труда». Цель нацпроекта — создать условия для прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже, чем на 5% в год, за счет внедрения культуры бережливого производства.

ООО «Кузнецкий технопарк» Фото Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Пензенской области

Как отмечают в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда (РЦК) Пензенской области, нацпроект в регионе реализуется успешно и уже достигнут плановый годовой показатель. По последним данным, в реализацию проекта вовлечены 49 предприятий, из них 38 — «обрабатывающее производство», 5 — «сельское хозяйство», 3 — «жилищно-коммунальное хозяйство», 2 — «строительство» и 1 — «транспорт».

На большинстве из них модернизация производства не потребовала капиталовложений. Но в случаях, если дополнительное финансирование все-таки необходимо, федеральный и региональный фонды развития промышленности (ФРП) готовы предоставить предприятиям льготные займы под 1% годовых на срок до пяти лет на повышение производительности труда и открыть доступ к другим мерам господдержки, включая налоговые льготы и обучение сотрудников за счет бюджета. Для компаний-участников нацпроекта открыты возможности получения льготных займов ФРП и обучения сотрудников в федеральных программах «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста».

На каждом предприятии-участнике нацпроекта создается проектная команда, куда обязательно должны быть включены сотрудники предприятия, далее выбирается значимый отрезок производственного процесса, и на пилотном потоке отрабатываются принципы бережливого производства, которые затем можно тиражировать на все предприятие. И на итоговой презентации результатов полугодовой работы происходит демонстрация полученного экономического эффекта, выраженного в выпущенных единицах продукции, показателях выручки и прибыли. По итогам совместной работы с экспертами компании получают результаты, как правило, превышающие изначальные ожидания.

Участник нацпроекта — ООО «Пензенское научно-производственное предприятие «МедИнж» в ближайшее время получит от ФРП 240 млн рублей по программе «Производительность труда» напроведение модернизации и увеличение производительности труда при выпуске сердечно-сосудистых имплантатов на 56%. Предприятие будет самостоятельно изготавливать большинство материалов и комплектующих, ввозимых в настоящее время из-за рубежа. Годовой потенциал российского рынка имплантируемых изделий предприятие оценивает в 9,3 млрд. рублей. Из общего объема рынка предприятие рассчитывает на 27%.

ООО «Пензенское научно-производственное предприятие «МедИнж» Фото Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Пензенской области

Другое пензенское предприятие ООО «Мастер-ПАК» получило одобрение наблюдательного совета Фонда развития промышленности Пензенской области на реализацию проекта «Модернизация действующего производства упаковочных материалов из гофрокартона». Общая стоимость проекта составила более 61 млн рублей, из которых 30 млн рублей будут предоставлены фондом в виде льготного займа на приобретение оборудования.

Реализация проекта позволит увеличить объем выпускаемой продукции с 94 млн кв. м до 120 млн кв. м гофроупаковки в год; расширить номенклатуру выпускаемой продукции; освоить выпуск картона с повышенными физико-механическими характеристиками, используемого для упаковки замороженных и влажных продуктов, а также дополнительно создать 20 высокопроизводительных рабочих мест.

В этом году часть предприятий успешно завершила совместную работу с экспертами РЦК Пензенской области — к ним относятся ООО «Современная упаковка», АО «Пензенский тепличный комбинат», ООО «Тройка», ООО «Горводоканал» и ООО «Кузнецкий технопарк».

ООО «Современная упаковка» Фото Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Пензенской области

Среди главных результатов оптимизации пилотного потока «Кузнецкого технопарка» можно особо выделить следующие: произошло сокращение времени протекания процесса на 64%, увеличение выработки на одного человека в месяц на 46%, оптимизация передвижений работников на 25%, стопроцентное исключение из производственного процесса времени на поиск материалов.

Генеральный директор ООО «Кузнецкий технопарк» Дмитрий Браташов отмечает, что за 6 месяцев системной целенаправленной работы производительность труда увеличилась на 15%.

В 2021 году к нацпроекту присоединились предприятия ООО «Невский кондитер Мокшан» (группа компаний «Невский кондитер»), ООО «Грибная компания», АО «Завод «Элетех» и ООО «УнитронПром», входящее в группу компаний «Унитрон» — ведущего российского производителя и поставщика ореховых полуфабрикатов для пищевой промышленности.

17 ноября на предприятии «Невский кондитер Мокшан» состоялось официальное мероприятие, в ходе которого были озвучены цели и задачи предприятия, ожидания от реализации национального проекта. К моменту стартового совещания сотрудники прошли подготовительный этап, обучение по программам: основы бережливого производства, реализация проектов по улучшению, картирование, производственный анализ, 5С. В качестве пилотного потока была выбрана линия конфетного цеха — производство помадных конфет.

Следующим шагом будет диагностика текущего состояния производственного процесса на пилотном потоке, а затем определение целевого состояния, разработка плана-графика мероприятий по устранению выявленных проблем и внедрение улучшений.

Активная фаза работы по проекту под управлением РЦК будет длиться 6 месяцев. В дальнейшем предприятие самостоятельно приступит к тиражированию знаний и навыков, полученных при реализации пилотного проекта, на остальные производственные процессы.

В ходе работы эксперты РЦК не вмешиваются в технологические процессы предприятия, а содействуют обеспечению правильной, рациональной организации труда, устранению потерь, ускорению производственных процессов, снижению объемов незавершенного производства и излишних запасов.

Сотрудники РЦК Пензенской области постоянно повышают свой профессиональный уровень. На протяжении 2021 года они неоднократно участвовали в различных деловых мероприятиях и переняли опыт в области повышения производительности труда в других регионах страны, получили новые знания, которые успешно применяют на практике.

Оформить заявку на участие в нацпроекте можно на сайте https://производительность.рф, где четко прописаны все критерии отбора предприятий.