Москва, 1 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Североатлантический альянс, поставляя Украине вооружение, становится соучастником преступлений против мирных жителей республик Донбасса. Об этом в ходе брифинга 1 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

МИД России Мария Захарова

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«Всё чаще применяются запрещённые Минскими соглашениями тяжёлые вооружения. От обстрелов украинских военных страдают, прежде всего, мирные жители. Странно, что этого не видят правозащитники, которые находятся в западных странах, те самые наблюдатели, спецдокладчики, которые прикомандированы к международным структурам как будто этого нет. А это есть», — подчеркнула российский дипломат.

Захарова указала, что на Украине продолжается гражданская война, и от военных авантюр киевского режима страдает и гибнет мирное население востока страны. При этом циничный подход натовских стран и НАТО «как объединения, которое продолжает «накачивать» Украину вооружениями, боеприпасами, направляет туда своих военных инструкторов», понять невозможно, добавила представитель российского внешнеполитического ведомства.

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«Оказывая такую, как они считают, «помощь» государству, где до урегулирования далеко […] Запад должен понимать, что просто автоматически становится соучастником преступлений против мирных жителей Украины», — констатировала дипломат.

Представитель МИД РФ призвала военный блок прекратить поощрение милитаристских планов Киева и оказать на него давление с целью налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО придерживается откровенно деструктивной линии в отношении Украины, стремясь «втянуть Украину в свою орбиту, превратить её, по выражению президента, в анти-Россию».