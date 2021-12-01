Москва, , 13:51 — REGNUM По срокам очередных российско-американских переговоров по двусторонним раздражителям ясности нет, но Россия с ним готова. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 1 декабря журналистам.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Если бы они хотели хотя бы какое-то дополнительное время получить для продолжения обсуждения этой тематики, мы готовы», — сказал Рябков.

Он отметил, что Россия рассчитывает на скорое продолжение диалога с США по стратегической стабильности и на его конструктивность. Такой диалог — это площадка для обсуждения космических военных программ США, Россия намерена поставить в центр дискуссии свою озабоченность.

При этом российская сторона рассчитывает на конструктивный отклик в виде заинтересованного обсуждения, а не очередной порции нелогичных и противоречащих здравому смыслу обвинений, сказал Рябков.

По его словам, российская сторона не хочет, чтобы «логика действий и контрдействий», многие годы генерировавшая гонку вооружений, оказалась бы в центре того, что именуют стратегической стабильностью.

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