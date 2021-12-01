Москва, 1 декабря, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Предназначенная для несовершеннолетних вакцина от коронавируса «Спутник М» является безопасной. Об этом 1 декабря заявил профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, сейчас в России начинается третья фаза испытаний этого препарата. И пока вакцина показывает, что она эффективна и безопасна в части применения среди несовершеннолетних.

«Что касается детской вакцины, она исследовалась этим летом. Были проведены клинические исследования первой, второй фазы. Результаты были хорошие и по образованию антител у детей и по отсутствию выраженных побочных эффектов. Сейчас идет формирование третьей фазы, которая, видимо, будет проводиться одновременно с широким применением детей. У нас есть уверенность, что вакцина безопасна. Как это в эпидемиологическом плане скажется на заболеваемости среди детей, покажет третья фаза исследования. Но есть все основания начать её применение уже теперь», — сказал Альтштейн.