Большая пресс-конференция Владимира Путина состоится 23 декабря
Москва, 1 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в очном формате. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Пресс-конференция Владимира Путина
«Пресс-конференция Путина пройдет очно», — сказал Песков.
Песков также уточнил, что российский лидер «придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства».
При этом, по словам пресс-секретаря российского президента, число журналистов будет ограничено до 500, а пространство в зале увеличено.