Москва, 1 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится в очном формате. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-конференция Владимира Путина

«Пресс-конференция Путина пройдет очно», — сказал Песков.

Песков также уточнил, что российский лидер «придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства».

При этом, по словам пресс-секретаря российского президента, число журналистов будет ограничено до 500, а пространство в зале увеличено.