Глава Южной Кореи поручил принять «жесткие меры» из-за штамма «Омикрон»
Сеул, 1 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству незамедлительно принять более жесткие меры в отношении прибывающих в страну из-за рубежа, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.
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По её словам, данное указание глава государства дал после появления информации о потенциальных заражённых штаммом «Омикрон».
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Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам в кратчайшие сроки разработать тест-наборы на обнаружение нового штамма вируса и подготовить стратегию сдерживания штамма «Омикрон».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи ограничило въезд из восьми африканских стран в связи с распространением там нового штамма коронавируса «Омикрон».
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