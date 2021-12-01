Сеул, 1 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поручил правительству незамедлительно принять более жесткие меры в отношении прибывающих в страну из-за рубежа, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

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По её словам, данное указание глава государства дал после появления информации о потенциальных заражённых штаммом «Омикрон».

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Мун Чжэ Ин поручил своим помощникам в кратчайшие сроки разработать тест-наборы на обнаружение нового штамма вируса и подготовить стратегию сдерживания штамма «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи ограничило въезд из восьми африканских стран в связи с распространением там нового штамма коронавируса «Омикрон».

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