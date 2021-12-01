Монреаль, Канада, 1 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В тактическом шутере Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные. Об этом сообщается 1 декабря на официальном сайте компании Ubisoft.

Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

Игра станет бесплатной в период со 2 по 6 декабря 2021 года. Отмечается, что геймерам будет доступен весь ранее вышедший контент.

Напомним, что релиз Rainbow Six Siege состоялся в 2015 году. Игра пользуется большой популярностью и является известной киберспортивной дисциплиной.