Оренбург, 1 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Оренбурге в Центре развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области 1 декабря прошли обыски. Оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела. Оно возбуждено по материалам прокурорской проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области Обыски

По данным ведомства глава автономной некоммерческой организации «Центр развития архитектурной деятельности, градостроительства и благоустройства Оренбургской области» в марте 2020 года заключил с частной компанией договор на выполнение работ и оказание услуг по разработке дизайн-проектов, связанных с развитием и благоустройством городской среды на территории Оренбуржья в рамках реализации мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость контракта составила 150 млн рублей. Экспертиза показала, что стоимость сильно завышена, фактически работы стоят не более 51 млн рублей. Ущерб региональному бюджету оценили в 98 млн рублей.

Материалы проверки были переданы в полицию. Следователь ведомства возбудил уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее наступление тяжких последствий») в отношении руководителя некоммерческой автономной организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

«В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия — обыски по месту жительства и работы должностных лиц и руководителей ряда коммерческих организации в Оренбурге и Москве. Мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии по Оренбургской области», — сказали в полиции.