Каир, 1 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Председатель испанского правительства Педро Санчес предложил Египту увеличить присутствие испанских компаний, чтобы внести свой вклад в планы развития, которые, по его мнению, позволяют стране добиваться больших успехов. Об этом пишет агентство EFE.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

Соответствующее заявление Санчес сделал перед началом испано-египетского бизнес-форума, организованного по случаю его официального визита в Каир.

В ходе визита испанский премьер-министр встретится с президентом страны Абдул-Фатахом ас-Сиси и премьер-министром Мустафой Мадбули.