Нижний Новгород, 1 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. За минувшие сутки 39 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось о 38 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 8912 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря в регионе выявили 699 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 716 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 215 055 случаев. Активным носителем вируса в регионе в настоящее время является 20 561 человек.

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