Москва, 1 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Программа лояльности для военнослужащих «Партнёры Армии России», запущенная в ноябре, объединила около 500 компаний и привлекает новых участников. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил 1 декабря в ходе селекторного совещания.

Mil.ru В «Военторге»

Глава Минобороны подчеркнул, что самое пристальное внимание уделяется вопросам социальной защищённости военнослужащих и членов их семей. Военные получают дополнительные возможности и привилегии, в том числе — через совместную с «Военторгом» программу лояльности.

«В настоящее время порядка 500 российских компаний уже являются партнерами программы, и их перечень постоянно расширяется», — сказал Шойгу.

Военнослужащие через электронный личный кабинет могут получить скидки на многие товары и виды услуг.

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