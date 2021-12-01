Вашингтон, 1 декабря, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Netflix опубликовала внушительный список премьер, запланированных на 2022 год. Информация о новых проектах доступна в Twitter-аккаунте компании с 1 декабря.

Jade87 Netflix

https://twitter.com/NetflixRU/status/1465954247355379712

По данным аккаунта, в 2022 году зрителей ждут следующие премьеры: «Алиса в Пограничье» (2 сезон), Cyberpunk: Edgerunners, «Лок и Ключ» (3 сезон»), «Обитель зла», «Песочный человек», «Очень странные дела» (4 сезон), «Викинги: Вальхалла», «Академия Амбрелла» (3 сезон), «Ведьмак: Происхождение» и др. У большинства проектов пока нет даже примерной даты релиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, актриса Хэлли Берри подписала с Netflix контракт на производство нескольких фильмов.