Стокгольм, 1 декабря, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Томас Энерот сохранит пост министра инфраструктуры в новом правительстве Швеции под руководством Магдалены Андерссон. В то же время в день назначения политика прокуратура начала предварительное расследование по факту сексуальных домогательств. Об этом 30 ноября сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

«Сам он сказал, что ничего такого он не имел в виду», — заявила журналистам премьер-министр страны Магдалена Андерссон, комментируя поступок против своего министра.

Напомним, что ранее само правление «Социал-демократов» расследовало инцидент и не нашло ничего такого, за что можно было наказать Энерота.

Однако 30 ноября в полицию поступило заявление на Энерота. Теперь внутренней расследование приобрело сугубо юридический характер.