Мадрид, 1 декабря, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Несмотря на распространение в мире штамма коронавируса «Омикрон», Испания остаётся безопасным направлением для туризма. Об этом в преддверии открытия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН заявила министр промышленности, торговли и туризма Испании Рейес Марото.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Испания

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«Я хотела бы направить [соответствующее] сообщение [и призвать] к спокойствию», — сказала Марото.

По её словам, в стране существуют санитарные протоколы, и Испания «остаётся безопасной страной».

Также Марото упомянула о высоких темпах вакцинации в стране.