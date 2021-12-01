Бишкек, 1 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Вмешательства в работу сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Киргизии во время подсчета итогов голосования на парламентских выборах не было. Об этом 1 декабря заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на встрече с представителями политических парти.

Shailoo.gov.kg Председатель ЦИК Киргизии Нуржан Шайлдабекова

«Возможности вмешательства в работу сайта ЦИК нет, система работает надежно», — сказала Шайлдабекова.

Она заявила, что сбой, который произошёл во время подсчёта голосов 28 ноября, был «технической ошибкой», которую быстро устранили. Глава ЦИК также отметила, что в день выборов были хакерские атаки на сайт Избиркома, но их успешно отразили.

Напомним, выборы в Жогорку кенеш (Верховный совет) Киргизии прошли 28 ноября. В тот же день во время обработки данных электронных избирательных урн страница с результатами подсчёта голосов временно оказалась недоступна. Когда она появилась, то результаты отличались от тех, что были перед сбоем. На этом основании в ряде партий заявили, что отказываются признать итоги голосования.