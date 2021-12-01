Стокгольм, 1 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. 30 ноября Агентство общественного здравоохранения Швеции расширило список стран, пассажирам из которых рекомендуется проходить ПЦР-тестирование по прибытии в страну в течение семидневного периода. Правило распространяется на все страны за исключением Дании, Финляндии, Норвегии, Исландии, передает телеканал Nine News.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Швеции

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Причина ужесточения ограничений кроется в распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». По состоянии на сегодняшний день в Швеции выявлено три случая заражения новым вариантом. Все зараженные недавно прибыли из стран южной Африки.

Отмечается, что Агентство общественного здравоохранения рекомендует сдать ПЦР-тест сразу по прибытии. Новый порядок прибытия в Швецию распространяется на вакцинированных и не привитых граждан. Исключение делается для детей младше шести лет.