Рига, 1 декабря, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Североатлантический альянс должен в значительной степени укрепить обороноспособность структуры для реагирования «вызовам на восточном фланге». Об этом на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в столице Латвии Риге заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, сообщает 1 декабря бухарестская газета Jurnalul National.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам главы румынского внешнеполитического ведомства, в настоящее время Брюссель имеет все необходимые средства, чтобы обеспечивать безопасность своих границ в условиях «гибридной угрозы для альянса».

«Кроме того, мы обязаны поддержать позиции своих союзников по сдерживанию и защите, — отметил, в частности, он. — Речь, в первую очередь, идет о наших ближайших соседях, разделяющих общеевропейские ценности».

Напомним, встреча глав МИД государств-участников НАТО проходит в Риге с 30 ноября по 1 декабря. На сегодня запланирована рабочая сессия с участием Украины и Грузии.