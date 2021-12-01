Стокгольм, 1 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. С 1 декабря в Швеции начали действовать сертификаты о вакцинации от COVID-19 в качестве меры инфекционного контроля при проведении массовых мероприятий, число участников которых превышает более 100 человек. Об этом сообщил телеканал SVT.

Pixabay.com Флаг Швеции

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Все лица старше 18 должны будут предъявлять сертификаты, если этого потребуют организаторы. Если гражданин отказывается предъявить сертификат, то его могу не пустить на мероприятия.

В Швеции сертификат о вакцинации можно получить по прошествии семи дней после получения второго компонента. Для получения документа необходимо зайти на специальный сайт.

Отметим, что под новые ограничения подпадают все концерты, спортивные мероприятия, ярмарки, фестивали, а также церковные мероприятия. Христианское сообщество Швеции уже выступило с резкой критикой нововведений.