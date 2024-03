Нью-Йорк, США, 1 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Американская инди-фолк-рок исполнительница Фили Бриджерс представила свой ежегодный рождественский кавер, переосмыслив песню Тома Уэйтса 2004 года «Day After Tomorrow». Об этом информирует The Line Of Best Fit.

Pexels.com Рождество

Все деньги, которые будут заработаны с помощью сингла, будут направлены в Международный институт Лос-Анджелеса (IILA), который, согласно информации на официальном сайте, занимается помощью нуждающимся в средствах семьям и способствует межкультурному взаимопониманию, предоставляя услуги иммигрантам и беженцам.

В предыдущие годы Бриджерс объединялась с Джексоном Брауном, чтобы записать свою версию «Christmas Song» Маккарти Тренчинга. Также в рамках серии ежегодных рождественских синглов она записала кавер-версию на «Have Yourself A Merry Little Christmas».