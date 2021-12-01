Тула, 1 декабря, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Тульский медиафорум открылся 1 декабря в творческом индустриальном кластере «Октава», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В форуме, который проводится уже в седьмой раз, принимают участие представители корпоративных, районных и региональных средств массовой информации, медиа-менеджеры, студенты гуманитарных факультетов. В этом году форум посвящён обсуждению вопросов цифровой трансформации СМИ.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поприветствовал участников Тульского медиафорума

С приветствием к участникам форума обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона, в частности, отметил, что Тульская область сегодня входит в число лидеров по цифровизации в России в самых разных сферах: от экономики до бытовых услуг. Тульский регион в числе первых перешел на цифровое телевещание, в области активно развиваются интернет-издания. Дюмин отметил, что современные технологии помогают журналистам в их работу, что особенно актуально в наше время, когда на первое место все больше выходит оперативность.

«Однако в погоне за скоростью важно не передергивать факты. Опираться на проверенные источники информации. Стремиться разобраться в сути вопроса и донести ее до аудитории», — призвал Алексей Дюмин, пожелав журналистам оставаться верными профессии.

В рамках форума запланировано проведение лекций и мастер-классов, спикерами форума выступают известные журналисты и руководители крупных СМИ.