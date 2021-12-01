Ярославль, , 13:27 — REGNUM В Ярославле суд взыскал 250 тысяч рублей материального ущерба с водителя автобуса, который устроил ДТП с пассажиром. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Дзержинский районный суд.

Ранее ответчик был признан виновником ДТП. На остановке он не закрыл среднюю дверь и начал движение. Из-за этого пострадавший выпал из транспорта и попал под колёса автобуса, получив тяжёлую травму ноги.

Потерпевший взыскал с АО «ПАТП №1 города Ярославля» 450 тысяч рублей. После этого транспортное предприятия обратились в суд, с требованием взыскать деньги уже с водителя. ПАТП хотело возместить ущерб в полном объеме.

Ответчик в суде против иска возражал, попросив уменьшить размер компенсации с учётом его материального положения и состояния здоровья. В итоге суд принял решение взыскать с водителя компенсацию, снизив её размер до 250 тысяч рублей.