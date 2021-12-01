Салехард, , 13:21 — REGNUM Жители Ямала весь декабрь могут на законных основаниях могут сами выбрать себе в лесу хвойное дерево и забрать домой. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Новогодняя ель Дарья Драй © ИА REGNUM

Для этого необходимо обратиться в лесничество, заключить договор и оплатить услуги. В лесничестве объяснят, какие хвойные деревья и на каких участках дозволено рубить.

«Ёлочные кампании управление лесных отношений устраивает в декабре ежегодно. В итоге в выигрыше остаются все. У балансодержателей инфраструктурных объектов частично расчищаются технологические полосы, а жители Ямала приобретают главное украшение дома к новогодним праздникам», — отметил начальник отдела департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО Валерий Матюшкин.

В 2021 году установлена следующая стоимость хвойных новогодних атрибутов: до 1 м — 125,73 рублей за штуку; 1,1 — 2 м — 240,64 рублей; 2,1 — 3 м — 361,34 рублей; 3,1 — 4 м — 479,52 рублей; свыше 4,1 м — 601,97 рублей за одну штуку.

При этом весь декабрь усиливается надзор за лесами: будет вестись патрулирование дорог с участием полиции и казачества с досмотром транспорта. Незаконная рубка деревьев обернётся штрафами: для граждан — 3−5 тыс. рублей; для должностных лиц — до 50 тыс. рублей; для юридических лиц — до 700 тыс. рублей. Предусматривается в особо злостных случаях и уголовное наказание.