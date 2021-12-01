Москва, 1 декабря, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Военно-морской флот России получил в текущем году четыре боевых корабля, при этом часть заказов выполнены досрочно. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил 1 декабря на селекторном совещании.

Минобороны России АПЛ «Казань»

«В 2021 году военным морякам переданы четыре корабля и одно судно», — сказал Шойгу.

Так, предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) передали Северному флоту головной атомный подводный крейсер «Казань», флаг на котором был торжественно поднят 7 мая. Кроме того, досрочно построены большая дизельная субмарина «Магадан» и базовый тральщик «Георгий Курбатов».

Ожидается, что флот в декабре получит первые серийные атомные подводные лодки «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») и «Новосибирск» проекта 885М (шифр «Ясень-М»), добавил глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент Владимир Путин заявил, что в 2022 году Вооруженные силы РФ начнут получать гиперзвуковые ракеты морского базирования.

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