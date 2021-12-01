Москва, , 13:21 — REGNUM Россия надеется на продолжение сотрудничества Москвы и Вашингтона в космической отрасли. Об этом 1 декабря в рамках форума «Мировая политика в условиях нестабильности. Дилеммы нового миропорядка», который проходит в МГУ, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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«Я хотел бы выразить надежду, что наше практическое сотрудничество, которое имеет глубокую историю и много десятилетий эффективно развивается, что оно продолжится на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе», — подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что Россия заинтересована в стабилизации и повышении предсказуемости в отношениях с США и Западом в целом.

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«Мы не намерены уходить от взаимовыгодного взаимодействия в сферах близких или пересекающихся интересов, на основе принципов равноправия», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что российская госкорпорация «намерена и дальше оставаться партнёром NASA. По его словам, если Москва и Вашингтон хотят работать вместе в космической сфере, то американская сторона должна отозвать свои санкции, в противном случае Россия развернёт собственную космическую станцию.

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