Москва, , 13:19 — REGNUM Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2022—2024 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 1 декабря.

Совет Федерации Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно документу, доходы бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году — 25,241 трлн рублей, в 2024 году — 26,354 трлн рублей. В следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

В 2022 году предусматривается предоставление бюджетам субъектов РФ межбюджетных трансфертов на общую сумму 3,201 трлн рублей, что на 295,6 млрд рублей (или на 8,5%) меньше показателя сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 сентября 2021 года, в 2023 году объем межбюджетных трансфертов составит 3,337 трлн рублей, что на 136,3 млрд рублей (или на 4,3%) больше показателя на 2022 год, на 2024 год — 3,387 трлн рублей, что на 49,9 млрд рублей (или на 1,5%) больше показателя на 2023 год.

Предусматриваются также субвенции бюджетам регионов. Объем межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ составит в 2022 году 3 228,6 млрд рублей, в 2023 году 3 352,1 млрд рублей и в 2024 году 3 335,6 млрд рублей. В целом предусматривается на 2022 год распределение 241 межбюджетного трансферта из 257, или 95,6% от их общего объема, что несколько выше, чем в 2021 году (93,5%).

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