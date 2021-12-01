Бишкек, , 13:18 — REGNUM Министерство экономики и коммерции Киргизии вынесло на общественное обсуждение проект постановления о введении на 90 дней государственного регулирования цен на сахарный песок. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Сахар Uwe Hermann

Средняя стоимость килограмма сахара в республике сейчас достигает 68,7 сома (60,6 рубля). То есть за последний месяц он подорожал на 3,4% или на 2,3 сома (2 рубля), а по сравнению с 2020 годом — на 29,1% или на 15,5 сома (13,7 рубля).

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В ведомстве отмечают, что киргизские законы позволяют ввести госрегулирование цен только при условии роста стоимости товара в течение месяца на 20% или более, но правительство намерено усилить контроль над стоимостью сахара-песка из-за рисков, вызванных сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире.

«Рост цен связан с повышением оптовой стоимости, ростом курса доллара и другой иностранной валюты к сому. В таких условиях возникает необходимость введения госрегулирования для недопущения дальнейшего роста цен», — подчеркивают в минэкономики Киргизии.

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