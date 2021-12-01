Москва, 1 декабря 2021, 13:17 — REGNUM Россия приняла к сведению слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной просьбе к Москве разместить ядерное оружие в республике. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он добавил, что Москва крайне ответственно относится к собственным обязательствам по всем договорам, стороной которых является РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить в республике ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.
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