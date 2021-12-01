Шегарский район, Томская область, 1 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. В Томской области задержан 25-летний житель Шегарского района по подозрению в растлении малолетней девочки. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Педофил

По данным следствия, в октябре 2021 года мужчина в бане вступил в половое сношение с ребёнком, зная, что ей не исполнилось 14 лет.

«Подозреваемый задержан, при предъявлении обвинения он полностью признал вину в инкриминируемом деянии. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в управлении.

Уголовное дело возбуждено по статье «Половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста». Расследование продолжается.

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