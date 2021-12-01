Москва, , 13:16 — REGNUM Президент России Владимир Путин дал поручение правительству предоставить возможность участникам проекта «Пушкинская карта» приобретать билеты в кинотеатрах на фильмы отечественного производства. Тест документа опубликован на сайте Кремля.

«Пушкинская карта» Василий Иванов © ИА REGNUM

Согласно поручению, это делается для реализации программы социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет и для повышения доступности посещения организаций культуры по «Пушкинской карте».

Отмечается, что кинотеатры должны входить в список, утвержденный Минкультуры РФ для посещения по программе «Пушкинская карта». Срок исполнения поручения — до 15 декабря 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России на сегодняшний день присоединились к программе «Пушкинская карт» 1354 учреждения культуры из 85 регионов.

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