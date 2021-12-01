Москва, 1 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству предоставить возможность участникам проекта «Пушкинская карта» приобретать билеты в кинотеатрах на фильмы отечественного производства. Тест документа опубликован на сайте Кремля.

Василий Иванов ИА REGNUM «Пушкинская карта»

Согласно поручению, это делается для реализации программы социальной поддержки молодежи от 14 до 22 лет и для повышения доступности посещения организаций культуры по «Пушкинской карте».

Отмечается, что кинотеатры должны входить в список, утвержденный Минкультуры РФ для посещения по программе «Пушкинская карта». Срок исполнения поручения — до 15 декабря 2021 года.

ИА REGNUM ранее сообщало, в России на сегодняшний день присоединились к программе «Пушкинская карт» 1354 учреждения культуры из 85 регионов.

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