Москва, 1 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Российский космонавт Олег Скрипочка покидает отряд космонавтов государственной корпорации «Роскосмос». Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

Олег Иванович Скрипочка

«1 декабря 2021 года Герой России, летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка завершает работу в отряде космонавтов Роскосмоса», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что экс-космонавт принял решение продолжить свою деятельность в ЦПК на посту ведущего специалиста методического отдела.

Кроме того, отмечается, что руководство ЦПК, коллеги по отряду космонавтов и сотрудники ЦПК поблагодарили Скрипочку за его многолетний труд в ЦПК и огромный вклад в деятельность Центра.

Отметим, Олег Скрипочка является 107-м космонавтом России и 516-м в мире. Его зачислили в отряд в 1997 году, и он выполнил три космических полета при их общей продолжительности 536 суток 3 часа 49 минут. Также совершил три выхода в открытый космос и провел там 16 часов 39 минут. Последний раз Скрипочка летал на МКС с сентября 2019 по апрель 2020 года.