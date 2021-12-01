Санкт-Петербург, , 13:19 — REGNUM Наземный вестибюлю и наклонный ход станции метро «Маяковская» на третьей линии Петербургского метрополитена будут открыты, как ожидается, 10 декабря 2021 года. Об этом сообщили 1 декабря в городском комитете по транспорту.

Станция метро «Маяковская» Дарья Драй © ИА REGNUM

Станция была закрыта в январе текущего года на 11 месяцев для проведения капитального ремонта.

На станции завершены все строительно-монтажные работы. В частности, выполнен капремонт трёх эскалаторов с полной заменой балюстрады. В вестибюле выполнена облицовка пола, стен и колонн из природного камня, установлены новые входные и выходные группы дверей с отдельным входом для маломобильных групп населения.

Проведен ремонт в служебных помещениях, обновлены инженерные коммуникации, выполнено благоустройство территории, заменена система пожарной безопасности.

«Для полного завершения работ остаётся закончить пуско-наладочные работы, установить программное обеспечение на смонтированное оборудование и выполнить финальную уборку», — отметили в комтрансе.

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