Пенза, 1 декабря, 2021, 13:15 — ИА Регнум. В Пензе стали известны места размещения елочных базаров. Соответствующие договоры на торговлю хвойными деревьями заключены между городской администрацией и предпринимателями, сообщает мэрия.

Елочный базар

Размещение торговых точек по договору запланировано с 1 по 31 декабря, фактически начать торговлю предприниматели планируют с 10 декабря. Работать елочные базары будут по 82 адресам. Цена за один метр хвойного дерева составит от 400 рублей. Также на базарах для удобства покупателей предусмотрена доставка ели на дом, реализация сопутствующих товаров и подгонка крестовины под ствол.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области с 10 по 31 декабря усилят рейды на лесных участках, где возможны незаконные рубки деревьев хвойных пород. За незаконную вырубку одного новогоднего дерева предусмотрен штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей для физических лиц, от 20 до 40 тыс. рублей — для должностных лиц, от 200 до 300 тыс. рублей — для юридических лиц.

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