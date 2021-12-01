Пермь, 1 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В Перми вечером 30 ноября в районе строительной площадки, где идут работы по строительству многоэтажного дома, произошло ЧП. В соцсетях сообщают о том, что на девушку и парня упали строительные ворота.

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«У девушки предварительно переломы обеих рук, у молодого человека — сотрясение. Обоих отвезли в МСЧ № 9», — отметил автор публикации.

В интернете появилось видео, на котором видно, как два человека идут по строительному переходу, на выходе из него горожане получают мощный удар створкой железных ворот, которая неожиданно распахнулась.

По словам директора компании-застройщика Елены Никишиной, при заезде техники на строительную площадку сильным порывом ветра была распахнута одна из створок ворот. Пострадали двое прохожих, им оказана своевременная медпомощь. На строительной площадке проводится расследование случая. Об инциденте информирована полиция, сообщает портал 59.RU.

В краевом минздраве отметили, что пострадала только девушка. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. После несчастного случая ЧП жительницу Перми доставили горбольницу им. Тверье, а затем направили в травмпункт. Госпитализация не понадобилась.