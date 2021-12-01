Липецк, , 13:13 — REGNUM Общественный совет по вопросам ЖКХ впервые собрался 30 ноября в администрации Липецкой области. Как сообщает ИА REGNUM, заседание провел глава региона Игорь Артамонов.

В Липецке прошло заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ Липецкаяобласть.рф

Участниками рабочей встречи стали руководители областных профильных управлений, служб и ведомств, Центра управления регионом, Госжилинспекции, представители ресурсных организаций, в том числе ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация», а также управляющих компаний, научного сообщества и общественных организаций. Они рассмотрели наиболее актуальные и важные для липчан вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем совет продолжит работу на постоянной основе.

Открывая совещание, Игорь Артамонов отметил, что среди обращений в Единую диспетчерскую службу области тема ЖКХ сейчас занимает первое место.

«Связано это с началом осенне-зимнего периода и начислениями жителям многоквартирных домов за отопление в октябре. Государственная жилищная инспекция Липецкой области проводит проверки, и после работы инспекторов ГЖИ проводится перерасчет по платежам обратившихся липчан, что, безусловно, является положительным моментом», — подчеркнул Игорь Артамонов.

В Госжилинспекцию за 2021 год поступило более 21 тыс. обращений, в том числе 3567 из них касались платы за отопление. Всего проведено более 8,7 тыс. проверок и свыше 1,4 тыс. обследований. На нарушителей наложено около 8,5 млн рублей штрафов. Также на заседании обсуждались способы снижения потребления тепловой энергии и платежей за отопление.

«Необходимо продолжать широкую разъяснительную деятельность среди населения по установке приборов учета тепла в многоквартирных домах. Нужно экономить вместе», — считает Игорь Артамонов.

Он также добавил, что в центре внимания органов власти постоянно находится повышение энергоэффективности МКД в Липецкой области.

«Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении», — сказал Игорь Артамонов.