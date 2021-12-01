В Липецке прошло заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ
Липецк, 1 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Общественный совет по вопросам ЖКХ впервые собрался 30 ноября в администрации Липецкой области. Как сообщает ИА REGNUM, заседание провел глава региона Игорь Артамонов.
Участниками рабочей встречи стали руководители областных профильных управлений, служб и ведомств, Центра управления регионом, Госжилинспекции, представители ресурсных организаций, в том числе ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация», а также управляющих компаний, научного сообщества и общественных организаций. Они рассмотрели наиболее актуальные и важные для липчан вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем совет продолжит работу на постоянной основе.
Открывая совещание, Игорь Артамонов отметил, что среди обращений в Единую диспетчерскую службу области тема ЖКХ сейчас занимает первое место.
В Госжилинспекцию за 2021 год поступило более 21 тыс. обращений, в том числе 3567 из них касались платы за отопление. Всего проведено более 8,7 тыс. проверок и свыше 1,4 тыс. обследований. На нарушителей наложено около 8,5 млн рублей штрафов. Также на заседании обсуждались способы снижения потребления тепловой энергии и платежей за отопление.
Он также добавил, что в центре внимания органов власти постоянно находится повышение энергоэффективности МКД в Липецкой области.