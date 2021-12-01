Доха, , 13:13 — REGNUM Делегация Исламского Эмирата подчеркнула необходимость безоговорочного размораживания валютных резервов Афганистана и отмену санкций.

Делегацию Исламского Эмирата возглавляет исполняющий обязанности министра иностранных дел Амир Хан Моттаки, делегацию Соединенных Штатов — специальный представитель США по Афганистану Том Уэст.

Представитель министерства иностранных дел Абдул КаххарБалхи написал в Твиттере, что Исламский Эмират потребовал у Соединенных Штатов разморозить активы Афганистана без всяких условий и отменить санкции.

Балхи написал: «Делегации обсудили политические, экономические, гуманитарные, медицинские вопросы и вопросы в сфере образования и безопасности, помощи, а также предоставление необходимых денежных средств. «Афганская делегация заверила Соединенные Штаты в безопасности американцев, и призвала их безоговорочно разморозить освободить замороженные средства Афганистана, положить конец «черным спискам» и санкциям, и отделить гуманитарные вопросы от политики».

Балхи сообщил, что для лучшего понимания были проведены отдельные встречи между специалистами и техническими группами обеих делегаций.

По его словам, стороны договорились продолжить встречи в будущем.

Спецпредставитель США по Афганистану пока не прокомментировал встречу.

Ранее делегация Исламского Эмирата в течение двух дней встречалась с представителями Евросоюза.

Европейский союз призвал Исламский Эмират предпринять необходимые шаги для создания инклюзивного правительства национального примирения.