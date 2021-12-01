Бишкек, , 13:11 — REGNUM Группа неизвестных людей в масках напали сегодня, 1 декабря, напала на лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева. Об этом сообщил его однопартиец Искен Афиджанов в Facebook. По данным Афиджанома, Текебаеву разбили очки, забрали его телефон.

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https://www.facebook.com/isken.afidjanov.9/posts/4878072265588523

Омурбек Текебаев возглавляет оппозиционную партию «Ата Мекен». На прошедших 28 ноября парламентских выборах партия не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, Текебаев заявил, что власти украли часть голосов, отданных за его партию.