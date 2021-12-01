Сеул, , 13:10 — REGNUM Второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Мун провел 30 ноября онлайн встречу с заместителем министра коммерции Китая Жэнь Хунбином. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Китай, Япония и Южная Корея на карте мира

В ходе заседания Совместного комитета по вопросам экономического сотрудничества представители двух стран обсудили дефицит водного раствора мочевины в Южной Корее, обмен культурным контентом, сотрудничество в сфере цифровой и низкоуглеродной экономики.

Совместного комитета Южной Кореи и Китая по вопросам экономического сотрудничества — ежегодная встреча представителей двух стран, на которой обсуждаются все вопросы, представляющие взаимный интерес в экономической сфере.

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