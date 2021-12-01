Дамаск, , 13:10 — REGNUM С 1 декабря 2021 года возобновила свою работу совместная сирийско-иорданская свободная зона.

Как сообщает сирийское официальное информационное агентство SANA, решение о возобновлении торговых операций в приграничной зоне было принято совместным решением правительств обеих стран.

Согласно совместному заявлению министерства экономики и внешней торговли Сирии и министерства промышленности, торговли и снабжения Иордании, открытие свободной зоны направлено на оживление торгового сообщения между странами, привлечение инвестиций и активизацию сектора услуг.