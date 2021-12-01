Тирасполь, 1 декабря, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Ситуация в ближнем для России зарубежье складывается не вполне благоприятно для Вашингтона. Об этом заявил 1 декабря ИА REGNUM Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

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«В перспективе влияние Москвы в западной части постсоветского пространства будет только расти», — заявил эксперт.

«В Белоруссии удалось стабилизировать внутреннюю ситуацию и значительно продвинуться по пути построения Союзного государства. Цены на газ остаются высокими и будут оставаться такими до тех пор, пока не будет запущен «Северный поток — 2», — пояснил Шорников.

«Проамериканские режимы в Молдавии и Украине испытывают колоссальное внутреннее напряжение из-за проблем в энергетике и необходимости вести политику конфронтации в отношении России», — отметил политолог.

«Америка опасается утратить позиции, которые ей удалось завоевать в подбрюшье России с таким большим трудом, а потому ей приходится играть на обострение, провоцировать рост напряженности в черноморском регионе, накачивать своих сателлитов вооружением, которое, скорее всего, окажется бесполезным», — констатировал эксперт.

«США все еще пользуются репутацией мирового гегемона и могут производить впечатление на элиты крупных и не очень государств. Но даже у союзников по НАТО появляется понимание, что пик своего величия Соединенными Штатами был пройден. Заявление Болтона — отражение панических настроений части американской элиты, которой хотелось бы сохранить однополярный мир. Но ресурсов для этого не много» — заключил Шорников.

Напомним, что бывший советник по нац. безопасности экс-президента США Трампа Джон Болтон заявил о необходимости наращивания давления на Россию через размораживание конфликтов на территории постсоветского пространства. Также он заявил о том, что в числе приоритетов американской внешней политики должно быть «уничтожение искусственной сущности» — Приднестровья.